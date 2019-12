Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Arise AB:



Arise AB (ISIN: SE0002095604, WKN: A1CVKF, Ticker-Symbol: A4W, Stockholm-Ticker-Symbol: ARISE), ehemals Arise Windpower AB, ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Das Unternehmen vermarktet Strom, der mit eigenen Windkraftanlagen erzeugt wird. Die Geschäftstätigkeit ist in zwei operative Segmente unterteilt: Windkraftbetrieb und sonstige Windenergieentwicklung. (11.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arise-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arise AB (ISIN: SE0002095604, WKN: A1CVKF, Ticker-Symbol: A4W, Stockholm-Ticker-Symbol: ARISE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe in Ausgabe 45/2019 vier schwedische Aktien mit Upside-Potenzial vorgestellt. Darunter befinde sich auch der Windparkprojektierer Arise (früher Arise Windpower). Ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte lasse den Knoten bei der Aktie im heutigen Handel endgültig platzen.Der Boom in der Windkraftbranche halte an - und könnte gerade in Nordeuropa einen Boost erhalten, wie "BusinessPortal Norwegen" in Bezug auf eine Analyse der Norwegischen Direktion für Wasserressourcen und Energie (NVE) berichte. Demnach werde es zu großflächigen Entwicklungen erneuerbarer Energien kommen.Davon könnten nordische Windenergie-Unternehmen wie Arise profitieren. Das Geschäftsmodell gleiche dem der deutschen PNE, die derzeit von Finanzinvestoren umgarnt werde und vor der Übernahme stehe. Arise entwickle, baue und verkaufe Windparks in Schweden an Investoren. Zudem verfüge die Gesellschaft über eigene Projekte im Bestand.Arise habe den größten Projektverkauf der Unternehmensgeschichte bekanntgegeben. Den Windpark Skaftåsen mit 231 Megawatt würden Fonds erwerben, die unter Kontrolle der britischen Foresight Group LLP stünden. Das Projekt befinde sich aktuell im Bau, die Inbetriebnahme solle Ende 2021 über die Bühne gehen.An der Börse finde die Nachricht regen Anklang. Die Arise-Aktie schnelle 10% nach oben und erobere ein neues Mehrjahreshoch.Anleger, die der Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 45/2019 gefolgt sind und die attraktiven Kurse unter 2,50 Euro zum Einstieg genutzt haben, geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke. Das Kursziel laute 4,00 Euro. (Analyse vom 11.12.2019)