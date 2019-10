Favoriten seien der amtierende Präsident Mauricio Macri von der Cambiemos-Koalition und Alberto Fernandez von den Peronisten.



Fernandez habe den Amtsinhaber in den Vorwahlen vom 11. August mit rund 48 Prozent der Stimmen geschlagen - 15 Prozentpunkte mehr als Macri. Damit seien beide Bedingungen für einen Sieg in der ersten Runde erfüllt. Der Märkte würden weitestgehend davon ausgehen, dass Präsident Macri nicht in der Lage sein werde, diesen Rückstand aufzuholen. Die jüngsten Umfragen würden darauf hindeuten, dass sich der Abstand zwischen den beiden Kandidaten seit den Vorwahlen zugunsten von Fernandez auf 22,5 Prozentpunkte erhöht habe. Es sei daher wahrscheinlich, dass Alberto Fernandez die erste Runde für sich entscheiden werde.



In ihrem Basisszenario gehen die Experten von Legal & General Investment Management davon aus, dass Alberto Fernandez die Wahlen in der ersten Runde gewinnen wird. Darüber hinaus würden sie glauben, dass ein Sieg in der ersten Runde von den Märkten positiv aufgenommen werde. Denn Argentinien müsse unverzüglich ein glaubwürdiges Wirtschaftsprogramm umsetzen, die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wieder aufnehmen und sich mit Investoren auseinandersetzen, um die Schulden des Staates umzuprofilieren/umstrukturieren.



Nach den IWF-Treffen in Washington DC vor einigen Tagen hätten sich die Treffen mit dem IWF und Fernandez auf die Ambition der potenziellen neuen Regierung konzentriert, den Dialog mit dem IWF fortzusetzen. Auch wenn dies als positives Zeichen zu werten sei, sei die Wirtschaftspolitik bislang nicht Teil der Agenda gewesen. Fernandez habe sich vage gehalten, als er Details zu seinen Wirtschaftsplänen skizziert habe, wahrscheinlich aufgrund der anhaltenden Kampagne, in der sich Macri und Fernandez befänden. Allerdings solle die IWF-Mission in der nächsten Woche nach den Wahlen in Argentinien eintreffen.



Die Experten würden vermuten, dass man bald mehr Details zu der Wirtschaftspolitik von Fernandez erhalten werde. Man wisse, dass Fernandez einen Sozialpakt mit Unternehmen und Gewerkschaften schließen wolle, um sich beispielsweise auf die Löhne zu einigen. Der Markt spekuliere auch, dass die jüngsten Kapitalkontrollen verschärft würden, festgelegte Richtlinien gebe es aber noch nicht. Darüber hinaus würden die Experten davon ausgehen, dass Fernandez versuche, Exporteure zu fördern (teilweise um frische US-Dollar ins Land zu holen), und dass er einen wettbewerbsfähigen Wechselkurs anstrebe. (24.10.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Diesen Sonntag hält Argentinien Wahlen über das Präsidentenamt, die Hälfte des Kongresses und ein Drittel des Senats ab, so Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt bei Legal & General Investment Management (LGIM).Gewählt werde auch in einigen verbleibenden Provinzen wie Buenos Aires, die bevölkerungsreichste Provinz. Die Stimmabgabe sei für die 33 Millionen wahlberechtigen Stimmen obligatorisch.Der Fokus liege auf der Präsidentschaftswahl. Ein Kandidat müsse entweder insgesamt 45 Prozent der abgegebenen Stimmen gewinnen, oder mindestens 40 Prozent erreichen und 10 Prozent Vorsprung zu seinem nächsthöheren Wahlgegner aufweisen, um in der ersten Runde zu gewinnen. Erfülle keiner der Kandidaten diese Voraussetzungen, sei für den 24. November eine Stichwahl zwischen den beiden meistgewählten Kandidaten geplant.