Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,315 EUR +0,15% (18.11.2021, 15:25)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (18.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das Q3-Zahlenwerk (v.a. preisbedingt signifikante Verbesserungen beim Umsatz, bei den Ergebnissen und freiem Cashflow) habe ergebnisseitig den Analystenerwartungen erneut deutlich (aber EBITDA leicht/moderat unter dem Marktkonsens) übertroffen. Das Q3-EBITDA sei das Beste seit mehr als einer Dekade gewesen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.2021) hätten sich weiter verbessert (freier Cashflow >> Ausschüttung an die Aktionäre). Es sei ein fünftes Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 1 (zum Vergleich Nr. 1 bis 4: 4,2) Mrd. USD) gestartet worden (viertes Aktienrückkaufprogramm am 16.11. abgeschlossen).Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 12,51 (alt: 10,00) USD; EPS 2022e: 8,70 (alt: 6,25) USD). Demnach erwarte er nach wie vor einen deutlichen Ergebnisrückgang im kommenden Geschäftsjahr (ggü. 2021e). Jedoch seien die Bewertungskennzahlen (auf 2022er Basis) nach Erachten des Analysten dennoch attraktiv (u.a. KGV: 3,5; KBV: 0,5).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von nun >10% (bisher: >0%; <10%) lautet unser Rating für die ArcelorMittal-Aktie neu "kaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 31 Euro auf 30 Euro gesenkt. (Analyse vom 18.11.2021)Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:27,225 EUR +1,74% (18.11.2021, 15:30)