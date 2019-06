Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (06.06.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal: Klare Übertreibung - AktienanalyseArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) streicht wegen der schwachen Nachfrage seine Stahlproduktion in Europa zum zweiten Mal binnen weniger Wochen zusammen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Das ist eine wieder schwere Entscheidung für uns, angesichts der Marktschwäche halten wir es aber für eine umsichtige Vorgehensweise", so der Europa-Chef der Flachstahlsparte Geert van Poelvoorde. Erst Anfang Mai habe das Unternehmen mitgeteilt, die Produktion in Europa um drei Mio. Tonnen zurückzufahren.Nun habe der Konzern weitere Kürzungen von 1 bis 1,5 Mio. Tonnen nachgeschoben. Hintergrund seien die schwache Nachfrage der Automobilzölle sowie steigende Importe. Denn aufgrund der US-Schutzzölle würden viele Hersteller ihre Produkte nach Europa umlenken. Die Auswirkungen seien in der Bilanz deutlich zu sehen. Überkapazitäten, niedrigere Verkaufspreise sowie steigende Rohstoffkosten hätten das operative Ergebnis im ersten Quartal um mehr als ein Drittel auf 1,65 Mrd. Dollar einbrechen lassen. Der Umsatz habe bei 19,2 Mrd. Dollar stagniert.Kein Wunder, dass Anleger das Weite suchen würden. Flankiert von Konjunkturängsten und dem eskalierenden US-chinesischen Handelsstreit seien die Aktien allein in den vergangenen drei Monaten um fast 32 Prozent in die Tiefe gerauscht, auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2016 - laut Analysten eine klare Übertreibung. Deren durchschnittliches Kursziel liege mit 27,99 Euro meilenweit über dem aktuellen Kurs von 13,41 Euro. (Ausgabe 22/2019)Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:13,608 EUR +0,81% (06.06.2019, 10:51)