Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

8,262 EUR +0,07% (25.05.2020, 11:58)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (25.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von "halten" auf "kaufen" herauf.Das Q1-Zahlenwerk, das deutlich hinter den Analystenerwartungen und dem Marktkonsens zurückgeblieben sei, sei bereits durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (u.a. Umsatz: -23% y/y; EBITDA: -42% y/y). Für positiv erachte Diermeier, dass der Konzern - entgegen seiner Gepflogenheiten - nun für Q2 einen Ergebnisausblick (EBITDA: 0,4 bis 0,6 (Q2/2019: 1,56; Q1/2020: 0,97) Mrd. USD) abgibt. Oberste Priorität des Managements genieße aktuell die Bonität (Moody's: Verlust des Investmentgrade-Ratings, S&P: niedrigstes Investmentgrade-Rating mit negativem Ausblick). So sei der Dividendenvorschlag für 2019 (0,30 USD/Aktie) zurückgezogen und stattdessen ein Dividendenausfall angekündigt worden. Darüber hinaus seien eine Kapitalerhöhung (750 Mio. USD) durchgeführt sowie eine Pflichtwandelanleihe (1.250 Mio. USD) emittiert worden.Ab Q3 sollte sich nach Ansicht des Analysten die Automobil- und Baukonjunktur in den beiden wichtigsten Regionen des Konzerns - Europa und USA - erholen, wovon ArcelorMittal seines Erachtens profitieren sollte. Zudem habe sich seines Erachtens die Wahrscheinlichkeit für eine Reduzierung der strukturellen Überkapazitäten in Europa (thyssenkrupp-Ankündigung) erhöht.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die ArcelorMittal-Aktie (Aufwärtspotenzial: >15%) von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 16,10 Euro auf 11,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.05.2020)Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:8,265 EUR +0,82% (25.05.2020, 11:32)