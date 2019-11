Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (14.11.2019/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Philip Gibbs von KeyBanc Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse rät Philip Gibbs, Analyst von KeyBanc Capital Markets, nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT).Für ein Investment in ArcelorMittal S.A. würden die sinkenden Kosten und ein Wendepunkt in den Stahlmargen am Spot-Markt sprechen. Außerdem gebe es einen möglichen Weg sich von den problembeladenen Ilva-Assets zu verabschieden.Analyst Philip Gibbs hält die Bewertung der ArcelorMittal-Aktie mittlerweile für attraktiv und veranschlagt ein Kursziel von 21,00 USD.In ihrer ArcelorMittal-Aktienanalyse stufen die Analysten von KeyBanc Capital Markets den Titel von "sector weight" auf "overweight" hoch.