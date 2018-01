Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37 Buy Goldman Sachs Kevin Hellegard 24.01.2018 20 Underweight Barclays Vladimir Sergievskiy 23.01.2018 36 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 11.01.2018 31,50 Neutral BofA Merrill Lynch Research Cedar Ekblom 10.01.2018 36 Buy Citigroup Ephrem Ravi 09.01.2018 36 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 01.12.2017 27,60 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 21.11.2017 32,20 Buy Société Générale Christian Georges 17.11.2017 27 Hold S&P Global Aaron Ho 13.11.2017 32 Buy Jefferies Seth Rosenfeld 13.11.2017 30 Buy UBS Carsten Riek 10.11.2017

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

29,795 EUR +0,47% (26.01.2018, 09:04)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

29,70 EUR (25.01.2018)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (30.01.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 37 oder 20 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 31.01.2018 die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29,50 auf 37 Euro erhöht und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Kevin Hellegard bewertet die Aussichten der europäischen Stahlunternehmen im Jahr 2018 nach wie vor positiv, wie er in einer am 24.01.2018 vorliegenden Branchenstudie schrieb. ArcelorMittal sei wegen seiner regionalen Schwerpunkte und diverser spezifischer Kurstreiber auf dem besten Weg, um davon zu profitieren. Außerdem sei die Aktie nicht teuer.Die niedrigste Kursprognose kommt dagegen von Barclays Capital. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für ArcelorMittal von 17 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underweight" belassen. Der Aktienkurs des Stahlkonzerns preise fälschlicherweise eine weitere schrittweise Profitabilitätsverbesserung ein, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am 23.01.2018 vorliegenden Studie. Er glaube aber eher, dass 2017 diesbezüglich ein Ausnahmejahr gewesen sei. 2018 sei mit einer nachlassenden Nachfrage und steigendem Kostendruck zu rechnen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: