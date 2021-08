Kursziel

LU1598757687



A2DRTZ



ARRD



MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (13.08.2021/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,00 oder 31,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 29.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Juli zu entnehmen ist, befinde sich Europas größter Stahlkonzern weiter auf Erholungskurs. Eine starke Nachfrage sowie höhere Preise hätten Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal deutlich steigen lassen. So habe der Umsatz von knapp 11 auf 19,3 Mrd. USD (rund 16,3 Mrd. Euro) zugenommen. Netto habe der Konkurrent von thyssenkrupp rund 4 Mrd. USD verdient. Im Vorjahr habe das Unternehmen im Zuge der Corona-Pandemie noch Verluste eingefahren. Auch gegenüber dem Vorquartal habe ArcelorMittal erheblich zulegen können.Konzernchef Aditya Mittal habe das Quartal als "das beste seit 2008" bezeichnet. Der Konzern habe sich weiter zuversichtlich gezeigt und erwarte eine weitere Erholung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Zudem habe ArcelorMittal seine Prognose für die weltweite Stahlnachfrage deutlich erhöht. Für die Aktionäre habe ArcelorMittal ein neues 2,2 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Luke Nelson, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Studie vom 29.07.2021 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 40,00 auf 47,00 Euro angehoben. Der Stahlkonzern habe die Erwartungen übertroffen, so der Analyst. Er habe seine Gewinnerwartungen angehoben.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 05.08.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft. Das Kursziel wurde von 25,00 Euro auf 31,00 Euro erhöht. Das Q2-Zahlenwerk habe die Erwartungen erneut deutlich übertroffen. Das Q1-EBITDA sei nochmals deutlich übertroffen worden. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen hätten sich weiter verbessert. Es sei ein viertes Aktienrückkaufprogramm angekündigt worden. Das Branchenumfeld habe sich in Q2 so positiv dargestellt, wie schon lange nicht mehr. Diermeier rechne hier mit keinen weiteren Verbesserungen. Er habe seine Prognosen mehrheitlich deutlich angehoben, erwarte aber nach wie vor einen deutlichen Ergebnisrückgang im kommenden Geschäftsjahr.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: