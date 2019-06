Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 23,00 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 05.06.2019 36,00 Buy Jefferies Alan Spence 29.05.2019 20,00 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 29.05.2019 15,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 27.05.2019 23,00 Neutral UBS Myles Allsop 15.05.2019 12,00 Verkaufen Nord LB Holger Fechner 14.05.2019 25,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 10.05.2019 20,50 Neutral Goldman Sachs Eugene King 09.05.2019

Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

13,472 EUR +1,26% (07.06.2019, 14:53)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

13,388 EUR +0,65% (07.06.2019, 15:00)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (07.06.2019/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 36,00 oder 12,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 09.05.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Mai zu entnehmen ist, sei das operative Ergebnis (EBITDA) in Q1 um mehr als ein Drittel auf 1,65 Mrd. USD (1,47 Mrd. Euro) gesunken. Überkapazitäten und niedrigere Verkaufspreise aufgrund einer schwächeren Konjunktur sowie steigende Rohstoffkosten hätten die Ergebnisse belastet. So sehe sich insbesondere Europa hohen Importen ausgesetzt; die von der Europäischen Union beschlossenen Abwehrmaßnahmen hätten bislang noch nicht vollständig gegriffen.ArcelorMittal habe deswegen schon Anfang Mai entschieden, die Produktion von Rohstahl auf das Jahr hochgerechnet um drei Millionen Tonnen zu kürzen. Der Nettogewinn sei von 1,2 Mrd. auf 414 Mio. USD eingebrochen. Dabei hätten auch Wertberichtigungen belastet, etwa für den jüngsten Zukauf in Italien. Der Umsatz habe bei 19,2 Mrd. USD stagniert. Die Auslieferungen seien gestiegen, auch bedingt durch die Übernahmen in Italien und Brasilien.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alan Spence, Aktienanalyst von Jefferies, in einer Aktienanalyse vom 29.05.2019 das "buy"-Votum mit einem Kursziel von 36,00 Euro bestätigt. Er werte weitere Produktionskürzungen als Versuch des führenden Stahlherstellers, den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Entscheidung sei zwar kurzfristig negativ, mittelfristig jedoch notwendig - auch für den europäischen Stahlmarkt insgesamt.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt der NORD LB. Analyst Holger Fechner hat den Titel in einer Analyse vom 14.05.2019 von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 12,00 Euro gesenkt. Die Geschäftsentwicklung von ArcelorMittal habe sich im ersten Quartal weiter eingetrübt, so der Analyst. Dabei habe der Weltmarktführer unter sinkenden Stahlpreisen in Folge einer schwächeren Konjunktur sowie steigendem Importdruck insbesondere aus China gelitten. Zudem würden höhere Rohstoffkosten belasten. Der Vorstand habe mit der Stilllegung von Produktionskapazitäten in Europa reagiert. Angesichts der deutlichen Eintrübung der Lage sowie der Unwägbarkeiten in den nächsten Monaten hat Fechner die Aktie heruntergestuft.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: