ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 18.07.2019 24,00 Buy Jefferies Alan Spence 16.07.2019 22,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 15.07.2019 23,50 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 09.07.2019 20,00 Outperform Macquarie Ioannis Masvoulas 09.07.2019 19,50 Buy Goldman Sachs Eugene King 12.06.2019 23,00 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 05.06.2019

Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

14,582 EUR -3,38% (30.07.2019)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

14,84 EUR (30.07.2019)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



ArcelorMittal wird am 01.08.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alan Spence, Aktienanalyst von Jefferies, in einer Branchenstudie vom 16.07.2019 das "buy"-Votum bestätigt, das Kursziel aber von 30,00 auf 24,00 Euro gesenkt. Hohe Eisenerzpreise und die enttäuschende Stahlnachfrage würden weiter die Margen belasten, so der Analyst. Das Schlimmste sei zwar vermutlich vorüber, eine starke Erholung im Sommer sei jedoch unwahrscheinlich.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Goldman Sachs. Analyst Eugene King hat den Titel in einer Branchenstudie vom 12.06.2019 von "neutral" auf "buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 20,50 auf 19,50 Euro reduziert. Der anhaltend sehr schwierige europäische Stahlmarkt habe die Sektorbewertung auf ein mittlerweile attraktives Niveau herabgesetzt, so King. Ferner hätten sich die Aussichten für die zweite Jahreshälfte aufgehellt. Für ArcelorMittal habe er aber seine 2019er operative Gewinnprognose (EBITDA) reduziert.