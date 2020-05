Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 21,00 Outperform Credit Suisse Carsten Riek 18.05.2020 13,50 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 17.05.2020 13,00 Buy Jefferies Alan Spence 17.05.2020 8,50 Neutral J.P. Morgan Luke Nelson 13.05.2020 14,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 13.05.2020 12,00 Buy UBS Myles Allsop 11.05.2020

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

8,451 EUR -0,49% (19.05.2020, 16:50)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

8,463 EUR -0,84% (19.05.2020, 16:35)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (19.05.2020/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 21,00 oder 8,50 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 07.05.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 07. Mai zu entnehmen ist, habe der weltgrößte Stahlkonzern wegen der Corona-Krise die Investitionspläne gekappt und die Dividende gestrichen. Im laufenden Jahr sollten nur noch 2,4 Mrd. Dollar investieren werden. Bisher habe der Konzern Investitionen von 3,2 Mrd. Dollar geplant. Im ersten Quartal sei der Umsatz stark zurückgegangen und unter dem Strich ein hoher Verlust gestanden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Carsten Riek, Analyst der Credit Suisse, den Titel in einer Analyse vom 18.05.2020 weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 24,00 auf 21,00 Euro gesenkt. Riek habe sein Bewertungsmodell an die überraschende Kapitalerhöhung des Stahlkonzerns angepasst.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Luke Nelson hat den Titel in einer Analyse vom 13.05.2020 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft und das Kursziel von 9,50 auf 8,50 Euro gesenkt. Das Chance/Risiko-Verhältnis bei dem Stahlkonzern werde positiver, so der Analyst. Allerdings sei noch nicht klar, ob die Ergebnisse bereits die Talsohle durchschritten hätten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: