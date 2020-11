Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,60 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 12.11.2020 14,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 11.11.2020 16,00 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 09.11.2020 16,00 Buy UBS Myles Allsop 05.11.2020 16,00 Buy Jefferies Alan Spence 05.11.2020 15,00 Buy Goldman Sachs Jack O'Brien 05.11.2020 15,00 Neutral J.P. Morgan Luke Nelson 05.11.2020



Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

14,098 EUR +2,56% (16.11.2020, 08:00)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

13,52 EUR +1,12% (13.11.2020)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (16.11.2020/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,00 oder 14,40 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 05.11.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. November zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern im dritten Quartal wieder bessere Geschäfte verzeichnet. Im Vergleich zum Vorquartal habe sich die Nachfrage wieder erholt, insbesondere aus der Automobilindustrie. Im zweiten Quartal habe die Corona-Pandemie die Wirtschaft in weiten Teilen lahmgelegt, Werke seien vorübergehend geschlossen worden. Nichtsdestotrotz liege die Nachfrage weiter unter dem normalen Niveau, die weitere Entwicklung bleibe unsicher.Im dritten Quartal sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr von 16,6 auf rund 13,3 Mrd. USD gesunken. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe von 1,06 Mrd. auf 901 Mio. Dollar abgenommen. Die Zahlen seien jedoch spürbar besser ausgefallen als im zweiten Quartal und hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Dabei habe ArcelorMittal neben einer Nachfrageerholung auch von Einsparungen profitiert. Unter dem Strich habe der Stahlkonzern einen Verlust von 261 Mio. USD verzeichnet, verglichen mit einem Minus von 539 Mio. USD im Vorjahr. Auch gegenüber dem zweiten Quartal sei der Fehlbetrag deutlich zurückgegangen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Rochus Brauneiser, Analyst von Kepler Cheuvreux, den Titel in einer Analyse vom 09.11.2020 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 13,00 auf 16,00 Euro angehoben. Der weltgrößte Stahlkonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, so der Analyst. Die starke Geschäftsdynamik dürfte sich im vierten Quartal fortsetzen.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 11.11.2020 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 12,50 Euro auf 14,40 Euro angehoben. Das Q3-Zahlenwerk sei durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (Rückgänge auf operativer Ebene, EPS verbessert, aber negativ). Die Analystenprognosen seien durchweg übertroffen worden. Das gleiche gelte für den Marktkonsens (Ausnahme: EPS). Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe sich verbessert gezeigt. Entsprechend hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.) im Quartalsverlauf verbessert und das Nettoverschuldungsziel (7,0 Mrd. USD) sei erreicht worden.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (wie üblich kein Ergebnisziel) sei teilweise angepasst worden. Die positiven Studienergebnisse zum Covid-19-Impfstoff von Pfizer/BioNTech würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon ArcelorMittal (konjunkturzyklisches Geschäftsmodell) profitieren sollte. Es bestünden aber nach wie vor globale strukturelle Überkapazitäten im Stahlsektor. Zudem würden die regulatorischen Herausforderungen - trotz der zugesicherten politischen Unterstützung - hoch bleiben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: