Börsenplätze Arbonia-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Arbonia-Aktie:

12,52 CHF -1,11% (22.01.2020, 10:27)



ISIN Arbonia-Aktie:

CH0110240600



WKN Arbonia-Aktie:

A1CUXD



Ticker-Symbol Arbonia-Aktie:

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Arbonia-Aktie:

ARBN



Kurzprofil Arbonia AG:



Die Arbonia (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: ARBN) ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (CH) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebs-gesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktions-stätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, Russland, Italien, Belgien und den Niederlanden. Insgesamt sind in der Arbonia Gruppe rund 8.300 Mitarbeitende beschäftigt.



Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-, Lüftungs-und Klimatechnik, Sanitär, Fenster sowie Außen-und Innentüren. (22.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Arbonia-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Arbonia AG (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: ARBN).Gewinnausblick für GJ19 bestätigt: Trotz des schwächer als erwartet ausgefallenen org. Wachstums von 2,0% im letzten Jahr halte Arbonia an seinem EBITDA-Ziel für 2019 von CHF 128 bis 136 Mio. fest, gestützt auf die positive Entwicklung des Produktmixes in der Division Fenster und einen positiven IFRS-16-Effekt (Rechnungslegung) von CHF 10 bis 12 Mio. Nach drei Jahren in Folge mit negativem Cashflow hätte im letzten Jahr eigentlich wieder die Pluszone erreicht werden sollen.Insgesamt positiver Marktausblick: Arbonia rechne im GJ20 mit einer soliden Nachfrage, dies v.a. mit Blick auf das Ende 2019 beschlossene Klimapaket der deutschen Regierung, das sich auf Neubauten wie Renovierungen in Arbonias größtem Einzelmarkt spürbar auswirken dürfte.Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 25. FebruarBernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, bestätigt daher sein "reduce"-Rating für die Arbonia-Aktie. (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link