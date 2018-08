Xetra-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (17.08.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT).Applied Materials habe in Q3 die hohen Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Rohertragsmarge habe sich dabei behaupten können und der Umsatzanteil Chinas sei deutlich auf 39% angestiegen. In der Maschinenproduktion habe Applied Materials diesmal bei Auftragsfertigern trotz schwächerer Profitabilität überzeugen können. Bei Dienstleistungen habe Applied Materials erfreuliche Ergebnisse auf Rekordniveau publiziert. Auch die Bildschirmproduktion habe bei Rekordumsätzen positiv überraschen können. Der zuletzt veröffentlichte Auftragsbestand habe bei einem Rekordwert von 6,03 Mrd. USD gelegen. Die F&E-Ausgaben und auch die Investitionen seien relativ moderat gewesen. Aufgrund schwächerer Mittelzuflüsse und anhaltender Aktienrückkäufe sei die Netto-Cash Position in eine Nettoverschuldung von 1,3 Mrd. USD übergegangen.Der Ausblick auf das Folgequartal habe u.a. aufgrund derzeit zurückhaltender Auftragsfertiger-Kunden die Erwartungen verfehlt. Applied Materials rechne u.a. aufgrund breiterer Anwendungsbereiche wie künstlicher Intelligenz, 3D-Druck und Cloud-Computing weiterhin mit einer starken Nachfrage nach seinen Maschinen. Auf der Semicon West Branchenmesse habe sich der Applied Materials-CEO entsprechend hinsichtlich des Marktwachstums trotz fallender NAND-Speicherpreise, Handelsstreitigkeiten und Branchenzyklik über 2018 hinaus zuversichtlich geäußert. Applied Materials sei mit seiner breiten Produktpalette und der großen Kundenbasis eines der führenden Unternehmen in der Halbleiter-(HL) Ausrüstungsindustrie. Diese sei zwar von den Hauptrisiken starker Nachfrageschwankungen und hoher Forschungsintensität geprägt, sie profitiere jedoch derzeit auch von zahlreichen neuen Technologien. Applied Materials kaufe eigene Aktien zurück und schütte eine ansprechende Dividende aus.Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Applied Materials-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein und bestätigt sein Peergroup basiertes Kursziel von 64,00 USD. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze Applied Materials-Aktie: