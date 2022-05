Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Über 90 Prozent aller Apple-Geräte würden laut Analystenschätzungen von externen Partnerfirmen in China gefertigt. Das sei jahrelang ein Erfolgsmodell gewesen, doch nun wolle der US-Tech-Riese offenbar seine Abhängigkeit von dem Land senken. Grund dafür seien die strikten Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung - aber nicht nur.Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, habe Apple seine Fertigungspartner dazu aufgerufen, den Ausbau von Produktionsstätten außerhalb Chinas zu forcieren. Dabei blicke Apple insbesondere nach Indien und Vietnam - Länder, in denen schon heute in kleinerem Maßstab einige Apple-Produkte gefertigt würden.Als Grund für die Suche nach alternativen Standorten für die Endmontage von iPhone, iPads, Macs und Co würden in dem Bericht Lieferkettenprobleme genannt, die durch die knallharten Corona-Maßnahmen in China noch einmal verschlimmert würden.Bei lokalen Infektionsausbrüchen schrecke die chinesische Regierung nicht davor zurück, ganze Metropolen wochenlang unter Quarantäne zu stellen. Obwohl für einige große Firmen inzwischen Ausnahmeregelungen gelten würden und China die Produktion teilweise verlagern könnte, rechne das Unternehmen wegen Lieferkettenproblemen alleine im laufenden Quartal mit Umsatzeinbußen von bis zu acht Milliarden Dollar.Wegen Corona-bedingten Reisebeschränkungen hätten Apple-Manager die Produktionsstätten der Zulieferer außerdem zwei Jahre lang nicht besuchen können. Zudem würden sich in einigen Regionen Chinas Probleme bei der Stromversorgung häufen, berichte das WSJ.So gesehen gebe es gute Gründe für Apple und andere Konzerne, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Leicht werde das allerdings nicht, denn in der Vergangenheit seien die dortigen Bedingungen sehr gut gewesen.Apple profitiere in China von qualifizierten Arbeitskräften, relativ niedrigen Kosten und engem Kontakt zu asiatischen Zulieferern und Auftragsfertigern. Zudem seien viele Apple-Produkte nicht nur "Assembled in China", sondern auch "Sold in China": Laut dem Bericht erwirtschafte Apple rund ein Fünftel des Jahresumsatzes in China.Die Abhängigkeit von China zu senken, mache Sinn, dürfte aber Zeit und Geld kosten. Apple könne dabei jedoch aus einer Position der Stärke agieren und werde auch diese Herausforderung meistern."Der Aktionär" bleibt langfristig bullish und wertet die aktuelle Korrektur als Chance für einen (Nach-)Kauf, sobald sich die Lage stabilisiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 23.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: