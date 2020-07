XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

323,95 EUR +1,23% (30.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

324,75 EUR -0,05% (01.07.2020, 11:25)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

364,80 USD +0,83% (30.06.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Wie Jost bereits schon seit langem erwartet habe, werde der US-Konzern nun auch bei seinen Mac-Computern selbst entwickelte Prozessoren einsetzen und nicht mehr die Chips von Intel. Durch die eigenen Chips sollten die Apple-Computer schneller sein, weniger Energie verbrauchen und sicherer werden. Schon seit längerem setze Apple erfolgreich eigene Chips in seinen Mobilgeräten ein.Zudem wolle Apple es den Nutzern im für Herbst erwarteten neuen mobilen Betriebssystem iOS14 zukünftig erstmalig erlauben, sowohl den bevorzugten Browser als auch das bevorzugte E-Mail-Programm selbst auszuwählen, wodurch die Zwangsnutzung der hauseigenen Programme aufgehoben werde. Dies sei nach Meinung des Analysten ein entscheidender Schritt in Richtung Öffnung konzernfremder Dienstleistungen und Produkte.Seit ihrem Jahrestief Ende März habe die Apple-Aktie wieder rund 60% zugelegt, wodurch das Kursniveau von vor der Corona-Krise deutlich übertroffen sowie auch ein neues Allzeithoch habe erreicht werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: