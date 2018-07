XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,99 EUR -0,15% (16.07.2018, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,75 EUR -0,04% (16.07.2018, 12:12)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,33 USD +0,30% (13.07.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (16.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Cupertino (www.aktiencheck.de) - Apple paktiert mit deutschem Fondsanbieter - AktiennewsPrestige-Auftrag für die DWS: Die börsennotierte Fondsgesellschaft übernimmt das Management für einen Fonds des Technologie-Riesen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), so die Experten von "FONDS professionell".Dies hätten die beiden Unternehmen mitgeteilt. Demnach lege der iPhone-Hersteller einen geschlossenen Fonds auf, der in China in Projekte zur sauberen und erneuerbaren Energiegewinnung investiere.Neben Apple würden sich auch zehn Zulieferer des Konzerns an dem Nachhaltigkeitsfonds beteiligen. Auch die DWS werde in den Fonds investieren, habe es in der Mitteilung geheißen. Zusammen würden sie über die nächsten vier Jahre 300 Millionen Dollar in den "China Clean Energy Fund" stecken. Dadurch sollten Anlagen entstehen, die eine Leistung von einem Gigawatt Strom liefern würden.Der Smartphone- und Tablethersteller wolle seine Produktion mit dem Schritt nachhaltiger ausrichten. Viele Apple-Produkte würden in China zusammengesetzt. Den Zulieferern dort falle es jedoch oft schwer, Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, heiße es in der Mitteilung. Der Fonds solle da nun Abhilfe schaffen.Das Spektrum der nachhaltigen und auf ihre soziale oder Umweltwirkung ausgerichteten Fonds umfasse mittlerweile die Bereiche Energie, Umwelt, Beschäftigung und Bildung, Wohnraum sowie Mikrofinanz. Die DWS selbst richte nach und nach immer mehr Portfolios in ihrem Sortiment nach nachhaltigen Kriterien aus. (News vom 13.07.2018)Börsenplätze Apple-Aktie: