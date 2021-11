XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf 2021 habe sich die 38-Tages-Linie (akt. bei 138,66 USD) immer wieder als solides Sprungbrett für die Apple-Aktie erwiesen. So auch zuletzt im Oktober, was nun zu einem Ausbruchsversuch auf neue Rekordniveaus oberhalb der Marke von 157,26 USD führe. Ein nachhaltiger Spurt über das alte Allzeithoch besitze den zusätzlichen Charme, dass dann auch die Schiebezone der letzten Monate zwischen 137 USD und 157 USD nach oben aufgelöst wäre. Aus der Höhe dieser Tradingrange ergebe sich im Erfolgsfall sogar nochmals ein Anschlusspotenzial von rund 20 USD. Das Kursziel von rund 177 USD harmoniere dabei bestens mit der Parallelen zum Aufwärtstrend seit Ende September (akt. bei 177,45 USD). Da das Papier zudem über eine hohe Relative Stärke (Levy) verfüge, liege hier eines der Lieblingssetups der Analysten vor, welches charttechnische Konsolidierungsformationen mit einem hohen Momentum kombiniere. Bei einer positiven Weichenstellung verbinde die Apple-Aktie demnach "das Beste aus zwei Welten".Um die Gefahr eines "false breaks" auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, bietet sich das alte Rekordhoch von Ende Januar bei 145,08 USD als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link