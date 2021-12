Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Als mit dem iPhone 12 im Jahr 2020 erstmals ein 5G-fähiges Smartphone von Apple auf den Markt gekommen sei, sei der US-Gigant vergleichsweise spät dran gewesen. Wettbewerber wie Samsung oder Huawei hätten zu diesem Zeitpunkt längst Geräte im Angebot gehabt, die den schnellen, neuen Mobilfunkstandard unterstützen würden. Doch dem Erfolg des iPhones habe das offenbar keinen Abbruch getan.Wie das Branchenportal "gizchina.com" unter Berufung auf eine Studie von Strategy Analytics berichte, habe Apple mit dem iPhone das erfolgreichste 5G-Smartphone der Welt im Angebot. Gemessen an der Stückzahl habe in Q3 etwa ein Viertel aller weltweit verkauften 5G-Telefone das ikonische Apfel-Logo getragen. Da die Apple-Smartphones dabei vergleichsweise teuer seien, sei der US-Tech-Gigant in diesem Segment auch gemessen am Umsatz der Marktführer gewesen.Nach Anzahl der verkauften Geräte folge auf Rang 2 der chinesische Rivale Xiaomi, dessen Wachstum nach einem extrem starken Q2 zuletzt jedoch nahezu zum Erliegen gekommen sei. Samsung auf Platz 3 sei hingegen nach drei Quartalen mit negativem sequenziellem Auslieferungswachstum in den positiven Bereich zurückgekehrt, so Ville Petteri-Ukonah von Strategy Analytics. "Samsung profitiert von einer gesunden Nachfrage in mehreren Regionen, die von einem breiten Portfolio von Geräten in mehreren Preisklassen angetrieben wird."Die höchste Wachstumsrate im ohnehin stark wachsenden Gesamtmarkt für 5G-Smartphones habe in Q3 jedoch die Marke Honor ausgewiesen: Im Vergleich zum Vorquartal seien die Auslieferungen des Huawei-Spinoffs um 194 Prozent explodiert. Speziell in China sei die Popularität der 5G-Telefone von Honor rasant gestiegen, so Yiwen Wu, stellvertretende Direktorin bei Strategy Analytics. Gemessen am globalen Marktanteil reiche es bisher aber nur für Rang 5.Angesichts dieser Aussichten bleibt DER AKTIONÄR klar bullish und bestätigt die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link