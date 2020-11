Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Black Friday - der Tag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving - sei inzwischen ein internationaler Shopping-Feiertag und gebe traditionell den Startschuss zum Weihnachtsgeschäft. Apple beteilige sich daran mit einem viertägigen Shopping-Event und gehe mit einer brandneuen Produktpalette in den Jahresendspurt.Zwei Apple-Produkte dürften sich beim Black-Friday-Event und im Weihnachtsgeschäft besonders gut verkaufen, glaube Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities. Dank günstigen Angeboten rechne er mit einer hohen Nachfrage nach AirPods. Die kabellosen Kopfhörer hätten auch in diesem Jahr das Zeug, einer der "Stars" am Black Friday zu werden, so Ives.Seinen Schätzungen zufolge dürfte Apple alleine bis zum Jahresende noch rund 18 Millionen AirPods verkaufen. Damit sei der Konzern auf gutem Weg, im Gesamtjahr 2020 über 90 Millionen Kopfhörer zu verkaufen. Und 2021 könnte der Absatz sogar auf 115 Millionen Einheiten steigen, denn im April oder Mai werde Apple bereits neue Modelle auf den Markt bringen.Darüber hinaus seien auch die iPhone-12-Modelle wahre Verkaufsschlager. In den USA sei die Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro besonders hoch, was auch an attraktiven Eintausch-Angeboten und Rabattaktionen der Netzbetreiber liege. Auch das teure Flaggschiffmodell Pro Max verkaufe sich sehr gut, was laut Ives wiederum positiv für die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP) der neuen Smartphone-Generation sei.Angesichts dieser Aussichten für das Jahresende 2020 und den Start des neuen Jahres habe der Wedbush-Experte sein "outperform"-Rating für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 150 Dollar bestätigt. Vom aktuellen Kursniveau aus signalisiere er damit noch gut 30 Prozent Luft nach oben.Auch "Der Aktionär" traue der Apple-Aktie noch reichlich Kurspotenzial zu. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, Neueinsteiger können weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 26.11.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.