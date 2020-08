Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis mehr, dass der US-Konzern verstärkt in Virtual- und Augmented-Reality investiert. Einige Firmen seien bereits zugekauft und die Entwicklung eines eigenen Headsets für 2022 bestätigt worden. Jetzt sei ein weiteres Start-Up übernommen und konkrete Entwicklungen geleakt worden.Apple habe nach Spekulationen jetzt offiziell den Kauf von Spaces bestätigt. Spaces sei ein Spinoff von DreamWorks Animation und habe zuletzt unterschiedlicher VR-Inhalte wie z.B. die Spiele-Arena "Terminator Salvation: Figh fort he Future" oder eine Software entwickelt, die in virtuellen Zoom-Meetings die Nutzung eines VR-Avatars ermöglichen würde.Spaces sei nicht die erste Übernahme von Apple in diesem Bereich. Der iPhone-Konzern habe sich im spannenden VR-Zukunftsmarkt u.a. mit NextVR, Akonia Holographics und Vrvana verstärkt. Darüber hinaus werde laut Bloomberg an AR-Zusatzinhalten für den Streaming-Dienst Apple TV+ gearbeitet.Apple ziele mit den Zukäufen und Entwicklungen klar darauf ab, den VR- und AR-Markt auf ein neues Niveau zu heben. Es könnte ein Durchbruch werden, wie das iPhone für das Smartphone - oder das Unterfangen bleibe, wie alle vorangegangen VR-Brillen, -Videos und -Spiele, eine nette Spielerei für Technik-Fans.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link