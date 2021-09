Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Jährliche Routine, aber doch immer wieder ein Medienspektakel: Der US-Gigant habe am Dienstagabend sein neues iPhone präsentiert. Das iPhone 13 sei sicherlich nicht die größte Produktinnovation, sondern schlichtweg ein Upgrade zum Vorgängermodell. Doch auch eine bloße Verbesserung könne entscheidend sein, wenn man an den richtigen Stellschrauben drehe.Entsprechend würden die Analysten die höheren Batterielaufzeiten der neuen Modelle loben. Zum einen komme dies durch größere Batterien in den Top-Modellen zu Stande, aber auch durch die höhere Energieeffizienz des neuen Chipsatzes A15 sowie das ressourcenschonendere iOS 15.Für David Vogt von der UBS sei die Batterielaufzeit des iPhone 13 Pro/Max entscheidend, denn laut dem Analysten hätten in einer Studie 80 Prozent der Befragten dies als einen wichtigen Faktor bei der Auswahl eines neuen Gerätes angegeben. "In Verbindung mit der Einstellung der Produktion des iPhone 12 Pro/Max glauben wir, dass eine verbesserte Akkulaufzeit die Akzeptanz der 13er-Serie durch die Verbraucher fördern sollte", habe es in der UBS-Studie geheißen.Auch sein JPMorgan-Kollege Samik Chatterjee gehe von einer mittelfristig positiven Absatzentwicklung aus. Zudem habe der Analyst geschrieben, der sein Kursziel von 180 Dollar für die Apple-Aktie bekräftigt habe, dass der Zeitplan zur Verfügbarkeit der neuen Modellreihe Aufwärtspotenzial für seine iPhone-Umsatzschätzung im September-Quartal berge.Klar sei aber auch, dass das iPhone 13 keine große Überraschung sei. Anleger, die nach dem App-Store-Urteil vom Freitag womöglich auf eine positive Überraschung mitsamt entsprechender Kursreaktion warteten, bevor sie ihre Apple-Position trimmen, scheinen nun der Aktie den Rücken zu kehren, so Benedikt Kaufmann.Die Apple-Aktie verliere im frühen US-Handel rund 0,9 Prozent. Wirkliche Zweifel am Erfolg des iPhone 13 gebe es aber nicht.DER AKTIONÄR empfiehlt daher unverändert: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.09.2021)