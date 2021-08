Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Das iPhone 12 sei drauf und dran, eins der erfolgreichsten Apple-Smartphones aller Zeiten zu werden. Bereits im April sei die Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten geknackt worden. Dennoch würden viele Nutzer in den USA bereits dem iPhone 13 entgegenfiebern, dass im Herbst auf den Markt kommen solle.Darauf lasse jedenfalls eine aktuelle Umfrage des Portals SellCell unter mehr als 3.000 iPhone-Besitzern in den USA schließen. Dabei hätten 44 Prozent der Befragten angegeben, dass sie noch in diesem ein brandneues iPhone 13 kaufen möchten. Die meisten Kaufwilligen würden sich demnach für das Standardmodell iPhone 13 interessieren (38 Prozent), doch auch das teure Flaggschiffmodell iPhone 13 Pro Max stehe hoch in der Gunst der Kunden (31 Prozent).Das iPhone 13 Pro würden immerhin 24 Prozent der Befragten wählen, während sich nur sieben Prozent für ein iPhone 13 Mini interessieren würden. Nach der mauen Nachfrage nach dem iPhone 12 Mini sei aber ohnehin fraglich, ob Apple überhaupt einen Nachfolger präsentieren werde.Konkrete Details zum iPhone 13 und den technischen Änderungen im Vergleich zur aktuellen Generation werde Apple erst bei der Keynote im Herbst offiziell bekannt geben. Doch wie immer brodele im Vorfeld die Gerüchteküche.Das iPhone sei das wichtigste Produkt im Apple-Universum, entsprechend hoch seien die Erwartungen im Vorfeld der Präsentation und Markteinführung der neuen Modelle im Herbst. Eine hohe Nachfrage wäre zweifelsohne positiv für den Tech-Riesen - auch mit Blick auf die Kursentwicklung.Seit dem Allzeithoch von Mitte Juli bei 150 Dollar konsolidiere die Apple-Aktie auf hohem Niveau. Dabei drücken Sorgen hinsichtlich der Chip-Lieferketten derzeit auf die Stimmung, "Der Aktionär" bleibt jedoch bei seiner langfristigen Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.