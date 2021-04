Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.So könne es gehen, wenn einem der eigene Assistent gleichsam in die Parade fahre: Siri habe offenbar vorzeitig verraten, dass Apple am 20. April ein Event abhalten wolle. Der US-Tech-Riese werde dann voraussichtlich neue iPad Pro-Modelle und möglicherweise die lang erwarteten AirTags-Tracker vorstellen. Die Apple-Aktie goutiere das mit einem gefälligen Aufschlag.Siri stelle die Informationen nicht in allen Fällen zur Verfügung und verweise in einigen Fällen einfach auf die Apple-Website, um Informationen zu Veranstaltungen zu erhalten, aber mehrere MacRumors-Redakteure und Leser hätten die verfrühten Informationen auf allen Apple-Geräten gesehen, einschließlich iPhone, iPad, Mac und HomePod.Apple verschicke typischerweise Presseeinladungen für seine digitalen Events, etwa eine Woche vor dem eigentlichen Event. Daher scheine es wahrscheinlich, dass Apple das Event im Laufe des Tages bestätigen werde. Bloomberg habe berichtet, dass Apple plane, Mitte dieses Monats ein neues 12,9-Zoll-iPad Pro mit neuer Mini-LED-Display-Technologie vorzustellen.Der gute Newsflow halte bei Apple an. Aus Sicht des "Aktionärs" seien die mittel- und langfristigen Aussichten des Tech-Riesen hervorragend. Die Apple-Aktie bleibe im Tech-Sektor ein absolutes Basisinvestment. Kurzum: Die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 Euro gelte weiterhin, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link