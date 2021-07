XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

122,78 EUR -0,86% (28.07.2021, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,77 USD -1,49% (27.07.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Das starke Umsatz- und Gewinnwachstum vor allem infolge der Corona-Pandemie sei auch im dritten Quartal (Q3) 2020/21 (30.06.) weiter gegangen. Erneut hätten auch die Erwartungen umsatz- und ergebnisseitig deutlich übertroffen werden können. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten verzichte Apple aber weiterhin auf einen konkreten Umsatzausblick für das laufende Quartal. Der Konzern gehe aber von einem erneut zweistelligen Umsatzwachstum aus, welches aber unterhalb des vergangenen Quartals (+36,4% y/y) liegen solle. Ursächlich für die Wachstumsabschwächung sollten laut Unternehmensangaben vor allem die globalen Lieferengpässe sein.Für das vergangene Quartal habe Apple bereits auf Grund dessen um 3 bis 4 Mrd. USD niedrigere Erlöse durch knappe Bauteile für iPads und Macs vorhergesagt. Bei einem Teil der Probleme habe Apple gegensteuern können, sodass die Belastung am Ende geringer ausgefallen sei, habe Finanzchef Luca Maestri gesagt. Im laufenden Quartal aber werde es iPhone und iPad treffen - und der Negativeffekt werde höher sein, habe er gewarnt. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020/21e: 5,53 (alt: 5,17) USD; EPS 2021/22e: 5,50 (alt: 5,38) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,90 USD je Aktie) von unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Apple-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 145,00 auf 157,00 USD angehoben. (Analyse vom 28.07.2021)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:122,60 EUR -1,34% (28.07.2021, 13:10)