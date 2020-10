Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

96,56 EUR -2,98% (02.10.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,43 EUR -1,95% (02.10.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

113,02 USD -3,23% (02.10.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe im September um mehr als 10% nachgegeben. Morgan-Stanley-Analystin Katy Huberty habe den Rücksetzer aber bereits in der Vorwoche als Kaufchance gewertet. Nun lege sie nach und kontere aufkeimenden Zweifeln an der Bewertung des US-Konzerns. Apple-Investoren sollten sich wegen der Bewertung keine Sorgen machen, schreibe Huberty in einem aktuellen Kommentar. Diese sei angesichts der Wachstumsraten des Tech-Konzerns weiter gerechtfertigt. Außerdem verdiene Apple den Aufschlag auch wegen des hervorragenden Portfolios an Geräten und Diensten, die eine hohe Kundenbindung und wiederkehrende Käufe nach sich ziehen würden. In der aktuellen Studie werde die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 130 USD nun erneut bestätigt.Die Apple-Aktie sei am Freitag rund 3% schwächer aus dem US-Handel gegangen. Auf mittlere Sicht rechne "Der Aktionär" allerdings weiterhin mit steigenden Kursen und einem erneuten Anlauf auf das Allzeithoch bei rund 138 USD. Investierte Anleger sollten dabei bleiben. Neueinsteiger könnten zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.10.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: