Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stünden am heutigen Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr MEST die Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) auf der Agenda. Noch spannender als die Einblicke in die operative Entwicklung der vergangenen Monate werde dabei der Blick des Managements in die Zukunft.Frische Quartalszahlen von Apple würden am Donnerstag nach US-Börsenschluss zeigen, ob der iPhone-Konzern weiterhin gut durch die globalen Chip-Engpässe komme. Zur Jahresmitte habe Apple ungewöhnlich starke Zahlen vorgelegt mit Umsätzen und Gewinnen, wie sie sonst eher in den lukrativen Weihnachtsquartalen üblich seien. Zugleich habe der Konzern im Juli aber gewarnt, dass nun auch das iPhone und die iPad-Tablets stärker von der Bauteile-Knappheit betroffen sein würden.In der Corona-Pandemie mit dem Arbeiten und Lernen von zuhause aus sei die Nachfrage nach Computern und anderer Elektronik gestiegen. Eine Folge sei, dass bei manchen Chip-Arten und anderen Komponenten die Kapazitäten nicht mehr ausreichen würden. Besonders schwer habe es die Autobranche getroffen, diverse Hersteller hätten wiederholt die Produktion stoppen müssen.Apple habe traditionell eine gut organisierte Lieferkette und habe bisher ohne große Probleme durch die Engpässe gesteuert. Zum Ende des vergangenen Quartals habe der Konzern wie üblich zum Weihnachtsgeschäft neue iPhone-Modelle auf den Markt gebracht. Schon jetzt müssten die Kunden jedoch etwas länger als gewohnt auf die Lieferung einzelner Modelle warten.Für das vergangene Quartal rechne man an der Wall Street dennoch mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn. Spannender werde, wie sich das Management um CEO Tim Cook diesmal zur Lieferkettensituation und möglichen Engpässen äußere - zumal aktuell das wichtige Weihnachtsgeschäft anlaufe.Es bleibe dabei: Apple sei eine Gewinnmaschine und hervorragend positioniert, um die Folgen des Chip-Mangels zu verkraften. Dennoch dürften die Aussagen dazu am Abend im Fokus stehen und mehr Spielraum für Interpretationen lassen als die nackten Zahlen. Kurzfristig könnte es daher durchaus etwas turbulenter werden.An der positiven Langfrist-Einschätzung für die Apple-Aktie ändere sich dadurch aber nichts. Investierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger warten die Veröffentlichung der Zahlen ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 28.10.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: