NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,56 USD -2,69% (12.05.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Seit einem knappen Jahr sei die Apple-Aktie unter dem Strich nur noch seitwärts gelaufen. Aufgrund der jüngsten Kursschwäche drohe die beschriebene Tradingrange nun sogar in eine Topbildung umzuschlagen. Doch der Reihe nach: Zunächst hinterlasse der Bruch des Aufwärtstrends seit September 2020 (akt. bei 156,79 USD) einen faden Beigeschmack. Charttechnisch noch wesentlich schwerer wiege allerdings das Abgleiten unter die horizontalen Unterstützungen bei rund 150 USD, denn damit würden die historischen Hochpunkte bei 182,90 USD bzw. 179,61 USD ein klassisches Doppeltop definieren. Der Rutsch unter die Nackenzone bei rund 150 USD aktiviere somit ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 30 USD. Perspektivisch würde dieses ausreichen, um die Tiefs vom Mai und März 2021 bei 122,25/116,21 USD auszuloten. Zur Vorsicht mahne aktuell auch der MACD. Hervorheben möchten die Analysten bei dem Trendfolger vor allem das jüngste Ausstiegssignal auf Monatsbasis. In der Summe besitze das Chartbild der Apple-Aktie ordentlich "Schlagseite". Um die Einschätzung zu revidieren, bedürfe es einer schnellstmöglichen Rückeroberung der Nackenlinie der o. g. Trendwendeformation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:139,38 EUR +1,43% (13.05.2022, 08:48)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:138,40 EUR -4,47% (12.05.2022, 17:35)