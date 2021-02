Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



136,76 USD -0,31% (05.02.2021, 22:00)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gerüchte über einen bevorstehenden Einstieg des US-Konzerns in den gigantischen Auto- und Mobilitätsmarkt würden derzeit für Fantasie an der Börse sorgen. Das "Apple Car" solle aber nicht die einzige Neuheit sein, an der hinter verschlossenen Türen werkelt werde. Das "nächste große Ding" könnte auch viel kleiner sein.Neben dem Auto-Projekt "Titan" seien VR-Brillen und -Headsets laut Medienberichten eins der großen Zukunftsthemen, mit denen sich Apple derzeit beschäftige. Das Tech-Portal The Information wolle nun konkretere technische Details erfahren haben.Laut dem Bericht entwickle Apple keine klassische VR-Brille, sondern eine sogenanntes Mixed-Reality-Headset (MR), das virtuelle Elemente vor den Augen des Anwenders erscheinen lassen könne. Um das zu realisieren, setze der Tech-Konzern auf modernste Technik - etwa 8K-Bildschirme als "Brillengläser" sowie Kameras und Lidar-Sensoren, welche die Umgebung scannen würden. Verarbeitet werden sollten die Informationen durch den von Apple selbst Entwickelten Super-Chip M1.All das habe seinen Preis: Laut The Information solle die MR-Brille rund 3.000 USD kosten. Früheren Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnte Apple die erste Generation bewusst als teures Nischenprodukt für Profis auf den Markt bringen und dann sukzessive auch einen größeren Markt erschließen.Gerüchte über "Apple Cars" und MR-Headsets seien Zukunftsmusik und würden - wenn überhaupt - erst in einigen Jahren Realität. Zwar werde an der Börse bekanntlich genau diese Zukunft gehandelt, die Impulse für die Apple-Aktie würden sich bislang allerdings in Grenzen halten. Nichtsdestotrotz könnten sich Kursentwicklung und Aussichten des Tech-Riesen mehr als sehen lassen. Für den "Aktionär" sei die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment und ein klarer Kaufkandidat, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.