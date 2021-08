Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,04 EUR -0,52% (31.08.2021, 20:42)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,86 EUR -0,02% (31.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,455 USD -0,43% (31.08.2021, 20:28)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Um den Apple würden sich seit längerem Gerüchte zu einem möglichen Einstieg in die Elektromobilität ranken. Während sich der iPhone-Konzern mit offiziellen Ankündigungen weiter zurückhalte, hätten Analysten bereits spekulatives Szenario erstellt und durchgerechnet, wie viele E-Autos Apple im Jahr 2030 verkaufen könnte.Laut CNBC rechne das Analysehaus Bernstein Research damit, dass Apple ein E-Auto bis 2025 auf den Markt bringe und bis 2030 stolze 1,5 Millionen Fahrzeuge verkaufe. Sollte die Prognose eintreffen, würde Apple mehr E-Autos verkaufen als Tesla (386.000) und VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (332.000) im ersten Halbjahr 2021 zusammen.Zwar habe Bernstein die Euphorie etwas eingeschränkt und die Schätzung als "aggressive Prognose" bezeichnet, aber gesagt, dass die Verkaufsschätzung einem zusätzlichen Umsatz von rund 75 Milliarden Dollar entsprechen und die Gesamtwachstumsrate von Apple effektiv verdoppeln würde."Eine erfolgreiche Markteinführung eines Elektroautos durch Apple würde der Automobilindustrie einen beeindruckenden, gut kapitalisierten Konkurrenten hinzufügen", wie die Bernstein-Analysten unter der Leitung von Arndt Ellinghorst ergänzt hätten.Ob die Bernstein-Prognose eintreffe, stehe noch in den Sternen. Aus Sicht des "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". Bereits Investierte würden die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 31.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link