Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,12 EUR +1,13% (17.05.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,84 EUR +1,05% (17.05.2022, 09:56)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,54 USD -1,07% (16.05.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Michael Burry, Star-Investor und Gründer der Investment-Firma Scion Asset Management, sei für seine Short-Spekulationen berühmt. Die Geschichte seiner erfolgreichen Wette auf das Platzen der US-Subprime-Blase im Jahr 2007 sei im Blockbuster "The Big Short" verfilmt worden. Nun sei Apple ins Visier des Leerverkäufers geraten.Wie aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC ersichtlich werde, habe Burry in Q1 eine beachtliche Short-Position aufgebaut, um von fallenden Kursen bei Apple zu profitieren. Zum Stichtag am 31. März habe er demnach 2.060 Put-Kontrakte auf Apple besessen.Jeder dieser Kontrakte sei an 100 Apple-Aktien gekoppelt. Somit belaufe sich seine Leerverkaufsposition auf insgesamt 206.000 Apple-Aktien, die Ende März einen Wert von rund 36 Millionen Dollar gehabt hätten. Damit sei die Short-Wette auf den Tech-Riesen die größte Position im zwölf Werte umfassenden Depot von Scion Asset Management gewesen.Ein Put-Optionskontrakt gebe dem Besitzer das Recht, ein Wertpapier zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu verkaufen und steige somit im Wert, wenn die Aktie unter den Ausübungspreis falle.In der Vergangenheit habe sich Burry grundsätzlich positiv zu Apple geäußert. Nachdem sich der Wert der Aktie seit Anfang 2019 in der Spitze mehr als vervierfacht habe, halte er sie nun offenbar für überbewertet oder zumindest für korrekturreif - zumal er bereits seit letztem Jahr vor der "größten Spekulationsblase aller Zeiten" und der "Mutter aller Crash" warne.Apple sei auf dem aktuellen Bewertungsniveau sicher kein Schnäppchen, doch nach Einschätzung des AKTIONÄR auch nicht zu stark überbewertet. Dank Vorzügen wie Innovationskraft, Margenstärke und der starken Marktposition sei ein gewisser Bewertungsaufschlag gerechtfertigt.Für den AKTIONÄR bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment - auf der Long-Seite, versteht sich, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 17.05.2022)