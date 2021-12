Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Arbeiten an Apples sagenumwobenen E-Auto-Projekt "Titan" würden 2022 ins achte Jahr gehen, doch außer allerhand Personalrochaden sei dabei noch nicht viel Handfestes herausgekommen. Das sollte sich nächstes Jahr ändern, mahne der renommierte Bloomberg-Experte Mark Gurman - oder Apple-Chef Tim Cook müsse zu Plan B greifen.Was genau Apple in Sachen Elektroauto plane, dazu schweige der Tech-Riese eisern. Über "Project Titan" sei so gut wie nichts bekannt - außer, dass im letzten Jahr zahlreiche Top-Manager ausgestiegen seien. Allen voran der Abgang von Ex-Tesla-Manager Doug Field, der das Projekt von 2018 bis September 2021 geleitet habe, habe für Aufsehen gesorgt. Doch das sei nur die Spitze des Eisbergs gewesen.Zuvor hätten bereits weitere Topmanager sowie mindestens drei hochrangige Ingenieure aus den Bereich Batterietechnologie, Antrieb und Sensorik das Projekt verlassen, schreibe Auto-Experte Mark Gurman in seiner Bloomberg-Kolumne. Einige davon hätten anschließend bei Flugtaxi-Start-ups angeheuert. Sie sähen offenbar besser Chancen, ein Auto zum Fliegen als ein Apple Car auf die Straße zu bringen, stichele er dort.Nun sei es an Kevin Lynch, einem ausgewiesenen Software-Experten ohne nennenswerte Erfahrungen in der Automobilbranche, das Projekt voranzutreiben. Zu seinem Amtsantritt habe er zumindest schon klargemacht, wohin die Reise gehe - nämlich hin zu einem vollautonomen, Limousinen-artigen Fahrzeug, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen solle. Zudem habe er dem Entwickler-Team namens "Special Projects Group" Dampf gemacht und eine Markteinführung bereits im Jahr 2025 als Ziel ausgegeben, habe Bloomberg bereits im November berichtet.Diese Vision müsse nun aber auch in die Tat umgesetzt werden. Neben der Lösung komplexer technischer Fragen müsse Apple dabei auch das richtige Personal finden - und halten, mahne der Analyst. Mit Blick auf die Autopläne stehe im kommenden Jahr daher viel auf dem Spiel für Apple.Am Mittwoch habe auch Citi-Analyst Jim Suva Fortschritte beim Apple Car als einen von fünf Gründen genannt, warum er 2022 mit weiter steigenden Aktienkursen rechne. Kurz- und mittelfristig dürften jedoch andere Qualitäten des Tech-Konzerns wie das starke Tagesgeschäft mit bestehenden Hardware- und Service-Angeboten, die erwartete Einführung eines AR-/VR-Headsets oder die ausgesprochene Finanzstärke im Fokus stehen.Vor diesem Hintergrund ist auch "Der Aktionär" klar bullish für die Apple-Aktie und hat sie als einen der Favoriten für das kommende Jahr ausgewählt, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link