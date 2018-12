Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Samik Chatterjee, Analyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, seine Empfehlung die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, überzugewichten.Ein Bezirksgericht in China habe Apple Inc. den Verkauf verschiedener älterer iPhone-Modelle verboten. Im Falle eines Verkaufsstopps für ein Jahr könnte das Ergebnis je Aktie um 0,50 USD belastet werden, so die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities.Am wahrscheinlichsten sei nun, dass es vielleicht schneller als erwartet zu einer Einigung zwischen Apple und QUALCOMM hinsichtlich der Entschädigung für die Nutzung von Patenten komme. Apple habe bereits seit dem Einstellen der Zahlungen an QUALCOMM Rückstellungen gebildet.In ihrer Apple-Aktienanalyse halten die Analysten von J.P. Morgan Securities am "overweight"-Rating fest, ebenso wie am Kursziel von 266,00 USD.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:148,76 Euro +2,54% (11.12.2018, 17:06)