Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,34 Euro +0,23% (09.06.2021, 13:12)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,22 Euro +0,23% (09.06.2021, 12:50)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,74 USD +0,67% (08.06.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die WWDC (Worldwide Developers Conference) vom Montag habe der Apple-Aktie keine Impulse geben können. Kein Wunder, denn verglichen mit den Vorjahren seien die Neuankündigungen eher mau gewesen. Von einem Mangel an Innovation zu sprechen, sei jedoch übertrieben.Einige wenige seien enttäuscht gewesen, dass Apple auf der diesjährigen WWDC keine neuen MacBook Pros vorgestellt habe, die auf dem eigenentwickelten M1-Chip aufbauen würden. Auch ein Update des Mac Mini sei vermisst worden - und die Gerüchte um eine Ankündigung eines neuen iPhone SE hätten sich ebenfalls nicht bewahrheitet.Was Apple bei den Hardware-Ankündigungen habe vermissen lassen, habe der Konzern jedoch mit den Software-Ankündigungen wieder wettgemacht. Insbesondere mit neuen Audio-Features wie "Spatial Audio", zusätzlichen iMessage-Funktionen, frischer Software für die Apple Watch oder der hauseigenen Programmierer-App "Swift" habe es eine ganze Reihe an Neuigkeiten gegeben. Und immerhin sei es eine Entwicklerkonferenz, die eher nicht für große Produktankündigungen genutzt werde - das erledige Apple eher im Rahmen ihrer Events im Herbst.Dass kaum wirklich neue Software, sondern eher Verbesserungen vorgestellt worden seien, halte Gene Munster von Loop Ventures aber nicht für einen sich anbahnenden Mangel an Innovationsfähigkeit. Er finde, dass die Ankündigungen die Nutzung von Apple-Software einfacher mache und mit ihren Erweiterungen das Ökosystem entscheidend stärke. Wichtig, denn Muster bereite sich auf einen "Innovations-Sturm" aus den Bereichen AR-Wearables vor, die auf den aktuellen Entwicklungen aufbauen dürften.Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link