Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

186,82 Euro -0,32% (29.07.2019, 13:22)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

187,22 Euro +0,19% (29.07.2019, 13:36)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

207,74 USD (26.07.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Konzern und der US-Präsident würden wohl keine Freunde mehr: Von höheren Zöllen im Handelskonflikt mit China wäre auch Apple betroffen - und habe deswegen im Weißen Haus um eine Ausnahme gebeten. Inzwischen habe Donald Trump darauf reagiert. Seine klare Absage sei auf dem für ihn üblichen Weg erfolgt."Apple wird keine Zollbefreiung oder -erleichterung für Mac-Pro-Teile bekommen, die in China hergestellt werden", habe der US-Präsident auf Twitter geschrieben. "Baut sie in den USA, keine Zölle!"Trump habe bereits Strafzölle in Höhe von 250 Milliarden Dollar auf chinesische Waren durchgesetzt. Den Preis würden auch US-Unternehmen wie Apple zahlen, die auf chinesische Zulieferer angewiesen seien. Um die Folgen abzufedern, könnten die Unternehmen Ausnahmen beantragen. Bislang sei Apple um Sonderzölle herumgekommen, doch nun solle damit anscheinend Schluss sein.Apple habe kürzlich insgesamt 15 Anträge auf Zollbefreiungen eingereicht - und indirekt gewarnt, dass Unternehmen könne nach negativen Bescheiden seine Investitionen in den USA einschränken. Normalerweise wäre daraufhin eine mehrwöchige Prüfungsphase üblich. Trumps Tweet deute aber darauf hin, dass sich der Präsident über das reguläre Verfahren zur Bewertung der Anträge hinwegsetzen könnte.Der Nachrichtenagentur Reuter zufolge habe Trump vor Reportern im Weißen Haus gesagt, er erwarte, dass Apple eine Fabrik in Texas baue.Anfang des Monats habe Apple angekündigt, die Endfertigung des neuen Mac Pro nach China zu verlagern."Der Aktionär" habe daraufhin prognostiziert: "Trump hatte in den vergangenen Jahren mehrfach betont, er wolle, dass Apple mehr in den USA produziert. Dass nun das Gegenteil der Fall ist, dürfte das Verhältnis zwischen dem Konzern und dem Präsidenten nicht entspannen."Trumps jüngste Reaktion könne als Revanche gedeutet werden. Apple dürfte das allerdings relativ kalt lassen, da der Mac Pro kein Massenprodukt sei und man die Kosten im Zweifel an die (US-)Kunden weiterreichen können sollte. Außerdem arbeite Apple bereits daran, Teile seiner Lieferkette in andere Länder zu verlagern.Präsidenten kommen und gehen, Apple bleibt - Die Aktie ist ein attraktives Langfristinvestment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2019)