Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch Apple bekomme aktuell die angespannten Lieferketten zu spüren und habe seine Anleger vor Milliardeneinbußen im laufenden Quartal gewarnt. Einige Analysten würden zudem erwarten, dass die Probleme auch im nächsten Jahresviertel anhalten würden - aber nicht alle. Denn Dan Ives, von Beruf Apple-Bulle bei Wedbush Securities, sehe bereits jetzt eine "klare Verbesserung" der Lieferketten-Problematik.Die Lieferketten in Asien hätten sich zuletzt deutlich entspannt, was laut Ives ein gutes Vorzeichen für das bald beginnende zweite Halbjahr sei. "Während in China zwar an einigen Orten wegen Null-Covid dichtgemacht wird, sehen wir einen starken Produktionsverlauf bis in den Juni hinein für Apple und Tesla, die beide als wichtige Barometer für den Gesamtmarkt in Bezug auf die Lieferketten-Problematik dienen", habe der Wedbush-Analyst in einer Studie geschrieben.Laut Ives sei zudem ein Ende des marktweiten Abverkaufs von Technologieaktien überfällig und die schlechten Nachrichten seien hinreichend eingepreist. Bald werde der Markt wieder unterscheiden, sei Ives überzeugt, und zwar zwischen den "haves and the have nots". Also denjenigen, die mit attraktiven Produkten profitabel wirtschaften würden und denjenigen, denen dies nicht gelinge. Zu welcher Gruppe er Apple zähle, dürfte klar sein.Sicherlich hätten die Analysten dank ihrer Channel-Checks bessere Einsichten in die jeweiligen Produktions- und Liefervorgänge. Die Covid-Situation in China bleibe jedoch auch für die Experten unvorhersehbar. Selbst wenn die Nachfrage nach Apple-Produkten stabil bleiben sollte, sei daher nur schwer abzuschätzen, wie sich das Angebot bis September, wenn wohl das iPhone 14 erscheine, entwickeln werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.