Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,34 EUR +2,13% (09.03.2021, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

99,90 EUR +0,22% (09.03.2021, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,05 USD +2,31% (08.03.2021, 15:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte der US-Gigant noch in diesem Monat neue Produkte oder Dienste vorstellen. Was genau, darüber herrsche im Vorfeld wie immer Rätselraten und auch der Termin ist noch nicht bestätigt.Die Apple-Leaker Jon Prosser und Kang seien in aller Regel sehr gut darüber informiert, das beim Tech-Riesen hinter den Kulissen vor sich gehe. Beide wollen erfahren haben, dass bereits am 23. März Produktneuheiten von Apple präsentiert werden sollen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Ob dies per (virtuellem) Apple-Event oder mittels Pressemitteilung erfolgen werde, sei noch ungewiss - eine offizielle Einladung des Konzerns für eine Produktpräsentation gebe es bislang nicht.Spekuliert werde auch noch, was genau Apple bei der Gelegenheit präsentieren könnte. Im Gespräch seien u.a. neue kabellose Kopfhörer (AirPods 3), ein Update des iPad Pro sowie die Bluetooth-Tracker AirTags, die bereits seit Monaten erwartet würden. Auch über Neuauflagen des Apple TV mit erweiterten Gaming-Funktionen und des iPad Mini werde im Vorfeld gemunkelt.Des Weiteren könnte sich Apple bei dem Event - sofern es stattfinde - zum App Tracking Transparency (ATT) Feature äußern, das Nutzern mehr Entscheidungsfreiheit über die Verwendung ihrer Daten durch Drittanbieter-Apps bieten solle. Die Funktion könnte mit dem nächsten Update auf iOS 14.5 auf die Geräte aufgespielt werden, habe es geheißen. Einen konkreten Termin dafür habe Apple allerdings noch nicht kommuniziert. Bei App-Entwicklern - allen voran dem Social-Media-Konzern Facebook - stoße die von Apple geplante Datenschutz-Funktion allerdings auf wenig Gegenliebe.Die Apple-Aktie habe im schwachen Umfeld für Tech-Titel am Montag erneut Federn lassen müssen. Am heutigen Dienstag gelinge jedoch ein Rebound: Kurz nach Handelsstart an der Wall Street gehöre sie mit einem Plus von mehr als zwei Prozent zu den größten Gewinnern im Dow Jones.Bereits investierte Anleger sollten bei der Apple-Aktie weiterhin dabei bleiben. Sofern sich die aktuelle Bodenbildung als nachhaltig erweist, können auch Neueinsteiger wieder zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link