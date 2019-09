Börsenplätze Apple-Aktie:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Diese Woche habe Apple seine Produkte vorgestellt, mit denen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft die Kundenherzen gewonnen werden sollten. Heibels Eindruck: Apple verschenke nun Geräte und Services, um möglichst viele Abokunden zu gewinnen. Nie zuvor sei Apple so aggressiv auf Kundenfang gewesen.Die AppleWatch gebe es ab sofort bereits ab 229 Euro (USA: 199 US-Dollar). Da sei ein Preisschild, mit dem Apple nun die breite Masse der Angeber und Modefetischisten erreichen werde. Die günstigste AppleWatch sei kaum von den teuren Modellen zu unterscheiden. Zudem werde es viele modebewusste Menschen geben, die sich verschiedene Farben davon zulegen würden. Heibel gehe davon aus, dass die Stückzahlen der verkauften AppleWatches nun abheben werde, obwohl sie ohnehin bereits die meistverkaufte Smartwatch sei.Mit dem iPhone 11 habe Apple auch im Smartphonemarkt ein neues "günstiges" Modell platziert, das in seiner technischen Ausstattung die meisten wesentlichen Merkmale der High-End-Versionen habe. Doch auch die nunmehr günstigste iPhone Version, das iPhone 8 für 529 Euro, besitze schon die meisten Funktionen der teureren Modelle und werde ebenfalls breiten Absatz finden.Es werde langsam langweilig, aber auch für die iPad-Modelle gelte: Das neue iPad (Version 7) enthalte alle wesentlichen Funktionen der um ein vielfaches teureren Geschwister, sei aber schon für 429 Euro zu haben.Also: Nein, wirklich "verschenken" tue Apple die Geräte natürlich nicht, aber die günstigsten Modelle seien technisch extrem aufgewertet und preislich deutlich nach unten gedrückt worden. Die Gewinnmarge im Hardwaregeschäft dürfte nach Heibels Erwartung in den kommenden Quartalen sinken und gleichzeitig werde das Servicegeschäft keine besonderen Einnahmesprünge verzeichnen, da viele Dienste verschenkt würden. Apple werde anders bewertet werden müssen: die Entwicklung der Abos werde wichtig werden. Er denke, die Apple-Aktie dürfte durch diesen Schwenk volatil werden, bis sich die Analysten auf neue Bewertungsmodelle geeinigt hätten, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 37 vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link