XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,52 EUR +2,06% (30.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,30 USD +3,16% (30.11.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Trendbeschleunigung naht - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Bewegung habe sich seit dem Hoch bei 137,98 USD aus dem September 2020 eingekeilt. Am 22. November habe die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 165,70 USD angezogen. Damit habe es einen ersten Ausbruchsversuch aus der keilförmigen Bewegung gegeben. Nach einem Rücksetzer auf das alte Allzeithoch bei 157,26 USD habe der Wert in den letzten beiden Tagen deutlich angezogen und sich wieder dem Allzeithoch angenähert. Gestern sei es zum ersten Tagesschlusskurs oberhalb der keilförmigen Bewegung gekommen.Die Apple-Aktie stehe direkt vor einer Trendbeschleunigung. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in den nächsten Wochen größere Kursgewinne erzielen. Ein mögliches Ziel läge bei 218,14 USD. Damit würde die Aktie in die Nähe einer sehr langfristigen oberen Trendbegrenzung ansteigen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 157,26 USD kommen, wäre mit einer Abwärtsbewegung in Richtung der unteren Begrenzung der keilförmigen Bewegung bei heute 139,82 USD zu rechnen. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:148,00 EUR +1,44% (01.12.2021, 08:50)