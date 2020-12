Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

108,14 EUR -0,26% (23.12.2020, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

107,26 EUR +5,07% (22.12.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,88 USD +2,85% (22.12.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die neuen Insiderberichte über die Pläne für ein autonomes Elektroauto von Apple hätten am Dienstag gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während die Aussichten bei den Investoren gut angekommen seien, hätren die Analysten eher skeptisch reagiert. Den Vogel abgeschossen habe jedoch Tesla-Chef Elon Musk. In einem Tweet äußere er sich zunächst zu den wenigen technischen Details, die zum geplanten Apple-Elektroauto bekannt seien. In einem Folge-Tweet lasse er allerdings die Bombe platzen: "Während der dunkelsten Stunden" bei der Entwicklung des Model 3 habe er einen Verkauf von Tesla an Apple erwogen. Er sei sogar mit Tim Cook in Kontakt getreten, um die Möglichkeiten für eine Übernahme Teslas durch den iPhone-Konzern zu diskutieren - "für ein Zehntel des aktuellen Unternehmenswerts", so Musk. Doch Cook sei nicht einmal an einem Treffen interessiert gewesen.Apple und Tesla hätten die Tweets nicht näher kommentieren wollen. Aber wenn die Geschichte so stimme, wäre sie bemerkenswert. Vor allem Tim Cook dürfte sich ärgern, wenn er tatsächlich die Chance gehabt habe, den US-Elektroautopionier vor zwei bis drei Jahren für rund 60 Mrd. USD zu übernehmen. Denn Alleine in diesem Jahr sei der Wert um über 600% auf 568 Mrd. USD gestiegen. Zumal man bei Apple offenbar seit Jahren unter dem Projektnamen "Titan" an eigenen Auto-Plänen bastele - bislang offenbar mit eher überschaubarem Erfolg.Die Elektroauto-Pläne hätten der Apple-Aktie im durchwachsenen US-Gesamtmarkt ein deutliches Plus beschert. Im nachbörslichen Handel habe sie etwa die Hälfte davon wieder abgeben müssen. Chartbild und operative Aussichten würden unverändert gut bleiben. Die Kaufempfehlung des "Aktionärs" für die Apple-Aktie gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: