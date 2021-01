Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

105,94 EUR +0,70% (18.01.2021, 15:25)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

105,98 EUR -0,73% (18.01.2021, 15:10)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,14 USD -1,37% (15.01.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol Anfang Januar hätten Alphabet, Amazon und Apple der umstrittenen Social-Media-Plattform Parler kurzerhand den Saft abgedreht. Das habe viel Zuspruch gefunden, aber auch kritische Fragen nach der Meinungsfreiheit und der Macht der großen Tech-Konzerne hervorgerufen. Dazu habe Apple-Chef Tim Cook nun Stellung bezogen.In einem Interview mit Chris Wallace von Fox News Sunday habe Cook den Rauswurf der Parler-App aus dem App-Store verteidigt. "Wir haben uns die Gewaltaufrufe dort angesehen", so der CEO. Bei Apple glaube man nicht, dass Aufrufe zu Gewalt durch die Meinungsfreiheit gedeckt seien.Die alternative Social-Media-Plattform habe zuletzt massiven Zulauf speziell von konservativen Nutzern erfahren, habe dabei allerdings nicht gegen die zahllosen Hasskommentare und Gewaltaufrufe vorgehen können (oder wollen). Damit habe Parler gegen die Richtlinien des App-Stores verstoßen - und die würden nun einmal für die Betreiber von allen der rund zwei Millionen Apps im Store gelten, so Cook.Zudem sei der Dienst derzeit nur gesperrt. Wenn es Parler gelinge, die Posts der Nutzer zu moderieren, könne die App wieder freigegeben werden. Auch aus dem Play-Store der Alphabet-Tochter Google sei Parler zwischenzeitlich verbannt worden.Der Rauswurf von Parler aus den App-Stores habe die Diskussion über den Einfluss der Tech-Konzerne befeuert. Die Auswirkungen auf die operative Entwicklung und den Kurs der Apple-Aktie dürften aber gering sein. Hier könnten kurzfristig eher auf die Q1-Zahlen am 27. Januar für Bewegung sorgen."Der Aktionär" bleibt im Vorfeld bullish, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: