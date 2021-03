Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streit zwischen Apple und dem Spiele-Entwickler Epic um Zugang und Gebühren im App Store habe sich zuletzt zugespitzt und werde bald auch vor einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien verhandelt. Dass es sich dabei für beide Unternehmen nicht um eine Lappalie handle, zeige ein Blick in die hochkarätig besetzen Zeugenlisten.Laut Gerichtsdokumenten, aus denen Reuters und CNN zitieren würden, stünden unter anderem Apple-CEO Tim Cook sowie weitere hochrangige Apple-Manager wie Software-Chef Craig Federighi und Matt Fischer, der als Vice-President für den App Store verantwortlich sei, als möglicher Zeuge auf der Liste. Hinzu kämen Manager aus den Bereichen App Store, Zahlungsabwicklung und Betrugsprävention.Auf Seiten von Epic würden unter anderem CEO Tim Sweeney, Game-Store-Manager Steve Allison und Strategiechef Thomas Ko aussagen wollen. Das Unternehmen habe Apple im Streit um den Zugang zu der App-Plattform des Tech-Riesen verklagt und werfe diesem Kartellrechtsverletzungen vor.Vorausgegangen sei ein Streit über die 30-prozentige Gebühr gewesen, die Apple von den Entwicklern für Käufe über den App Store einbehalte. Um diese zu umgehen, habe Fortnite-Entwickler Epic im letzten Jahr kurzerhand ein eigenes In-App-Bezahlsystem eingebaut. Apple habe Fortnite daraufhin unter Verweis auf die allgemein gültigen Richtlinien aus dem App Store geworfen - und damit eine Diskussion über den Wettbewerb auf der Plattform ausgelöst.Gegenüber dem milliardenschweren Spiele-Konzern Epic zeige sich Apple jedoch unnachgiebig. Dieser habe "wissentlich vertragliche Vereinbarungen gebrochen, nur um die Umsätze zu steigern", so Apple in einem Statement gegenüber "Bloomberg".Wer im Recht sei, müssten nun die Gerichte klären. Als Datum für den Prozessauftakt werde in den Dokumenten der 3. Mai genannt. Bislang habe der Streit allerdings keine nennenswerten Auswirkungen auf das operative Geschäft von Apple.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt daher zuversichtlich und traut der Aktie des Tech-Schwergewichts mittel- und langfristig noch reichlich Luft nach oben zu. (Analyse vom 22.03.2021)