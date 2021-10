Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,42 EUR -0,97% (06.10.2021, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,42 EUR -1,00% (06.10.2021, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,11 USD +1,42% (05.10.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit nun einem Monat halte die Korrektur bei der Apple-Aktie an. Schuld sei das nach wie vor angespannte Marktumfeld. Nach einem holprigen Wochenstart gebe es jetzt aber erst Zeichen der Entwarnung. Die Papiere des iPhone-Riesen hätten eine wichtige charttechnische Marke verteidigen können. Stehe jetzt ein Rebound bevor?Anfang September sei die Freude bei den Apple-Anlegern groß gewesen. Nach einer zähen Seitwärtsbewegung im Sommer habe die Aktie endlich ein neues Rekordhoch bei 157,26 Dollar markiert. Der Titel habe sich jedoch schnell überhitzt gezeigt und die Konsolidierungsphase nicht nachhaltig beenden können. Anschließend habe die Aktie erneut korrigiert und sei dabei bis heute an die massive Unterstützungszone gefallen, die sich an den Zwischenhochs bei 137,07 und 138,79 Dollar ausspanne.Nachdem der Titel diesen Bereich am Freitag und Montag getestet habe, habe er sich am gestrigen Dienstag erfolgreich von diesem abheben und dabei die Hürde am GD100 bei 140,91 Dollar zurückerobern können. Des Weiteren habe das Handelsvolumen während des Abwärtsbewegung weiter abgenommen, was aus charttechnischer Sicht auf einen Rebound hindeute.Aktuell stünden diese bullishen Signale jedoch einem eingetrübten Gesamtbild der Oszillatoren gegenüber. Charttechnisch betrachtet sei es somit noch zu früh, von einer bevorstehenden Trendwende zu sprechen. Erst wenn der wichtige Widerstand am Januar-Hoch bei 145,09 Dollar überschritten werde, sollten die technischen Bedingungen für einen weiteren Angriff auf das Rekordhoch gegeben sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.