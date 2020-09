Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.09.2020/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wearables würden auch in Zeiten der Pandemie im Trend liegen. In Q2 sei der Markt für drahtlose Elektronikgeräte, die am Körper getragen würden, um 14,1 Prozent gewachsen. Vor allem kabellose Kopfhörer seien gefragt, wodurch Apple mit seinen Air Pods profitiere und Marktanteile hinzugewinne.Nach Angaben von IDC habe der US-Gigant In Q2 29,4 Millionen Wearables verkauft. Diese würden sich zusammen aus knapp 23,7 Millionen drahtlosten Kopfhörern und rund 5,8 Apple-Watch-Geräten setzen.Insgesamt entspreche der Zuwachs einer Steigerungsrate von 25,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal.Gleichzeitig baue Apple seinen Marktanteil in diesem Segment auf 34,2 Prozent aus. Das sei ein Zuwachs von 3,1 Pp gegenüber dem Vorjahresquartal.Mit einem stark florierenden Wearables-Geschäft manifestiere Apple eine wichtige Säule im Produktportfolio. DER AKTIONÄR erwarte, dass Apple als Marktführer in diesem Segment in den kommenden Jahren weitere Marktanteile hinzugewinnen werde.Investierte Anleger sollten daher bei der Apple-Aktie dabei bleiben, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Neueinsteigern werde geraten, erst nach einem Rücksetzer einzusteigen. (Analyse vom 02.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link