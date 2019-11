Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

242,10 Euro +1,15% (19.11.2019, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

241,85 Euro +0,31% (19.11.2019, 14:30)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

267,10 USD (18.11.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe heute angekündigt, eine spezielle Veranstaltung in New York am 2. Dezember abzuhalten. Erste Gerüchte um eventuell neue Hardware-Produkte würden dabei bereits die Runde machen. Was der Konzern genau geplant habe, sei jedoch noch unklar. Währenddessen setze die Apple-Aktie ihren Höhenflug fort."Geliebt von Millionen. Geschaffen von den Besten." Mit diesem Slogan lade der Tech-Riese zu einer Spezialveranstaltung am 2. Dezember. Laut der Einladungsgrafik werde der Fokus des Events auf der Auszeichnung der besten Apps und Spiele liegen. Damit sei klar, dass man vor allem seine Entwickler feiern werde.Normalerweise veröffentliche der Konzern jedes Jahr eine einfache Pressemitteilung, auf der er die besten Apps und Spiele auszeichne. Erst in diesem Jahr habe der Konzern eine ganze Palette neuer Produkte vorgestellt, darunter die neuen iPhone-Modelle, das neue MacBook Pro mit 16-Zoll Bildschirm und die neuen AirPods Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung.Im Mittelpunkt der Veranstaltung dürften also vor allem die Entwickler stehen. Dennoch komme die Einladung überraschend. Ob man einfach nur mal aus der Reihe habe tanzen wollen, oder Apple tatsächlich neue Hardware vorstelle, werde sich spätestens Anfang Dezember zeigen.Nicola Hahn von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Apple-Aktie weiterhin Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.