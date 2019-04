XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,60 EUR +1,48% (03.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,50 EUR -0,20% (04.04.2019, 08:32)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

195,35 USD +0,69% (03.04.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (04.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In dieser Woche habe es weitere Gerüchte um die neuen iPhones gegeben. Es scheine inzwischen gesichert, dass der US-Gigant bei den neuen Modellen iPhone 2019 oder iPhone XI an den bisherigen Displays festhalte. Das "Wall Street Journal" habe bereits im Januar darüber geschrieben, jetzt habe auch "Digitimes" unter Berufung auf taiwanesische Zulieferer davon berichtet. Im September dieses Jahres sollten demnach zwei Smartphones mit OLED-Displays vermarktet werden. Eines mit einem 5,8 Zoll und eines mit einem 6,5 Zoll großen Display. Beim 6,1 Zoll großen Gerät bleibe dagegen ein LCD-Display. Im kommenden Jahr solle sich dies "Digitimes" zufolge aber ändern. Dann werde es wohl ein iPhone mit einem 5,42 Zoll großen Display geben sowie ein 6,06-Zoll-iPhone und ein 6,67-Zoll-iPhone, die alle auf OLED-Technik setzen würden.Jedoch sollten die diesjährigen Modelle eine deutlich höhere Akkukapazität erhalten. Damit solle in Zukunft auf eine Zwei-Wege-Ladefunktion möglich sein. Damit rechne Ming-Chi Kuo, Apple-Top-Analyst bei TF International Securities. Die schwache Akku-Leistung sei immer wieder kritisiert worden. Wie CNBC berichte, solle dies Umfragen zufolge sogar einer der Hauptgründe für die rückläufigen iPhone-Verkaufszahlen sein. Wie Kuo in seiner Ende März publizierten Research Note schreibe, solle die Kapazität um bis zu 25 Prozent steigen. Möglich würde dadurch, dass Apple-User künftig ihre AirPods oder die Apple Watch über die Rückseite ihrer iPhones laden könnten.Spekulationen gebe es derweil darüber, wann der Tech-Konzern sein erstes 5G-Modell bringe. Hier gehe man mittlerweile davon aus, dass dies erst 2021 der Fall sein werde.Anleger sollten in jedem Fall die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: