XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

338,00 EUR -0,98% (16.07.2020, 13:11)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

390,90 USD +0,69% (15.07.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.07.2020/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple: Sparkassen verknüpfen Apple Pay mit Girocard - AktiennewsAls erstes Finanzinstitut in Deutschland werden die Sparkassen ihren Kunden anbieten, für Zahlungen mit Apple Pay ihre Girocard einsetzen zu können, so die Experten von "FONDS professionell".Ab dem Spätsommer wollten die Sparkassen eine Verknüpfung von Apple Pay mit der Girocard anbieten, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitteile. Das Smartphone-Bezahlverfahren des US-Tech-Giganten Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) sei bislang nur in Verbindung mit einer Kredit- oder Debitkarte möglich gewesen.Girocards seien in Deutschland weitaus beliebter als klassische Kredit- und Debitkarten von MasterCard, Visa & Co. Sparkassen-Kreditkarten von Visa und MasterCard könnten bereits seit Mitte Dezember 2019 zum Bezahlen mit Apple Pay genutzt werden. Mit Apple Pay könne mit dem iPhone und der Apple Watch an der Ladenkasse wie mit einer kontaktlosen Karte bezahlt werden. Zudem könne dieses Bezahlverfahren bei Onlinekäufen genutzt werden. Die Transaktionen würden von den Nutzern über die iPhone-Gesichtserkennung Face ID oder den Fingerabdruck-Scanner freigegeben.Bis Ende 2020 sollten alle Karten ausgestattet sein