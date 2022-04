Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Anfang der Woche hätten Berichte über ein Zurückfahren der Produktion einiger Apple-Geräte für Verunsicherung gesorgt. Am Freitag lege nun J.P. Morgan nach: Aufgrund von Befürchtungen einer sich abschwächenden Weltwirtschaft sehe die US-Bank die Apple-Aktie nicht mehr als attraktiven Kauf an und streiche sie von der Fokusliste.Nach Ansicht von J. P. Morgan-Analyst Samik Chatterjee dürften nachlassende Verbraucherausgaben im Zusammenhang mit einer sich abschwächenden Wirtschaft Apple an zwei Punkten treffen. Zum einen würden sie die positive Entwicklung im Dienstleistungsbereich einschränken. In diesem Segment habe sich beispielsweise das Wachstum im chinesischen Gaming-Sektor zuletzt deutlich abgeschwächt, so Chatterjee.Zum anderen dürften geringere Ausgaben der Verbraucher auch "die Erwartungen an die positive Entwicklung des kürzlich vorgestellten iPhone SE dämpfen", so der Analyst in einer Mitteilung vom Freitag. Erst vor wenigen Tagen hätten unbestätigte Meldungen über geringere Produktionszahlen des Gerätes für Wirbel gesorgt.Am "overweight"-Rating für Apple und dem Kursziel von 210 Dollar halte J.P. Morgan auch nach der Streichung des Konzerns von der Analystenfokusliste, die die Bank für ihrer Meinung nach attraktive Käufe vorbehalte, fest. Die Aktie des iPhone-Konzerns verliere am Freitag im US-Handel knapp ein Prozent.Die Apple-Aktie ist ein Basis-Investment - auch in unsicheren Zeiten, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)