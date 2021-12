Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Die Aktie von Apple sei im Jahr 2020 der Top-Performer im US-Leitindex Dow Jones gewesen und zähle mit einem Plus von rund 32 Prozent seit Anfang Januar auch in diesem Jahr zu den größten Gewinnern. Setze sich die positive Entwicklung auch 2022 fort? Ja, würden die Analysten von Jefferies und Morgan Stanley sagen.In ihrem Jahresausblick für die Aktienmärkte in Europa, Japan und den USA würden die Jefferies-Experten ein durchwachsenes Bild zeichnen: "Wir erwarten ein makroökonomisches Umfeld, in dem das Wachstum seinen Höhepunkt erreicht hat, während die Inflation anhält, was die Zentralbanken zwingt, Liquidität abzuziehen", würden die Analysten um Desh Peramunetilleke in einer aktuellen Studie schreiben.Sie würden daher erwarten, dass sich das Wachstum der Unternehmen im MSCI World Index "signifikant verlangsame" - und zwar von 49,3 Prozent im laufenden Jahr auf 6,1 Prozent in 2022. Speziell in den USA würden die Jefferies-Analysten jedoch mit einem überdurchschnittlichen Wachstum von mehr als zehn Prozent rechnen.Zu den Favoriten zählten dabei "Value-Aktien ohne strukturellen Gegenwind" sowie "vernünftig bewertete Wachstums- und Qualitätsaktien". Zu Letzteren Zählen sie unter anderem die Papiere von Apple. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt daher weiterhin, das Kursziel von 175 Dollar wurde inzwischen aber bereits erreicht - hier dürfte in Kürze nachjustiert werden.Bei Morgan Stanley erwarte man im kommenden Jahr eine Underperformance der Aktien von Hardware-Herstellern und bevorzuge daher Papiere von Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und langfristigen Wachstumstrends. Apple sei dabei nicht nur der Favorit unter den Blue-Chips, sondern insgesamt der "Top Pick", so Analystin Katy Huberty.Die Apple-Aktie habe am Donnerstag abermals ein neues Rekordhoch markiert. Seit Jahresanfang habe sie damit rund 32 Prozent zugelegt und sich damit besser entwickelt als der Dow Jones mit einem Plus von rund 17 Prozent."Der Aktionär" erwartet, dass diese Outperformance im neuen Jahr weitergeht, und erachtet Apple als Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: