Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Spekulationen über die Entwicklung von selbstfahrenden E-Autos von Apple hätten in den letzten Tagen die Fantasie der Investoren beflügelt. Ein prominenter Apple-Analyst äußere nun Zweifel an den Plänen. Doch der Partystimmung bei der Aktie tue das keinen Abbruch.Das Wort von Ming-Chi Kuo habe für Apple-Fans und -Investoren Gewicht. Der Analyst von TFI Securities gelte als sehr gut vernetzt und sei in der Regel hervorragend darüber informiert, was beim kalifornischen Tech-Konzern vor sich gehe. Insiderberichte, wonach Apple 2024 autonome Fahrzeuge auf den Markt bringen wolle, werte er jedoch kritisch.Kuo gehe davon aus, dass die Fahrzeuge nicht vor 2025 marktreif sein würden. Wahrscheinlicher sei sogar, dass es erst im Jahr 2028 oder später so weit sein werde, heiße es in einer aktuellen Studie. Doch er zweifele nicht nur am Zeitplan."Wenn Apple in Zukunft erfolgreich sein will, dann sind die Schlüsselfaktoren Big Data und Künstliche Intelligenz, nicht Hardware", so Kuo weiter. Eine seiner größten Bedenken sei, dass die derzeitigen Anbieter von selbstfahrenden Fahrzeugen mindestens fünf Jahre lang große Datenmengen gesammelt und ihren Deep-Learning-Programmen zugeführt hätten, bis das Apple Car überhaupt auf den Markt komme. "Wie will Nachzügler Apple diese Lücke füllen?", frage Kuo. Tesla , VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) oder Nio eingehen könnte.An der Wall Street habe am Montag aber die Freude über die Einigung auf ein weiteres milliardenschweres Corona-Hilfspaket in den USA überwogen. Schwergewicht Apple sei dort mit einem Plus von 3,6 Prozent als größter Gewinner im Dow Jones aus dem Handel gegangen. Das bisherige Allzeithoch bei rund 138 Dollar sei damit nur noch wenige Cent entfernt.Mutige Neueinsteiger können das bevorstehende Kaufsignal nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. Investierte Anleger würden die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 29.12.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.